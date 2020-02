Bewoner vast om brandstichting wooncomplex Breda

Ⓒ Venema Media

BREDA - In een appartementencomplex aan de St. Ignatiusstraat in Breda heeft korte tijd brand gewoed. De brand was snel onder controle maar bewoners op de vijfde etage moesten vanwege de rook naar buiten worden begeleid, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De politie heeft een bewoner aangehouden voor brandstichting. De man is meegenomen naar het bureau.