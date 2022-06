Premium Het beste van De Telegraaf

Beverwijker verliest in korte tijd vrouw en zoontje: waarschuwt voor risico’s in laatste zwangerschapsweken

Door Carlo Nijveen Kopieer naar clipboard

Roy en Silvana Hollander verheugden zich enorm op de komst van hun tweede kind. Maar Silvana’s zwangerschap is dus tragisch geëindigd. Ⓒ particuliere foto

BEVERWIJK - In amper twee dagen tijd is hij een kind kwijtgeraakt én weduwnaar geworden. De Beverwijker Roy Hollander moest begin deze maand machteloos toezien hoe zijn vrouw Silvana in het Rode Kruis Ziekenhuis het leven liet, terwijl ze aan het bevallen was van hun zoon Max. Kort daarvoor had het paar van een verloskundige te horen gekregen dat het jongetje dood zou worden geboren. Hoewel hij de eerste schrik nog maar nauwelijks te boven is, wil Roy zijn verhaal doen.