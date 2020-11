Politie treft 17.000 euro aan in ’spookwoning’ Jordaan

De vangst was het resultaat van een zogenaamde spookburgeractie. De politie bezocht in totaal 12 adressen in de Amsterdamse wijk. Het huis aan de Brouwersgracht kwam in beeld na verschillende meldingen van overlast en de constante aanloop van mannen.

Twee verdachten werden aangehouden. Het gaat om Britse staatsburgers van 33 en 34 jaar oud. Zij zijn ingesloten voor verhoor. De recherche zal het onderzoek verder oppakken.

Spookbewoning als fenomeen

In de strijd tegen ondermijning stuiten de politie en gemeente regelmatig op het fenomeen spookbewoning. Daarbij schrijven personen zich niet in bij het bevolkingsregister of gebruiken zij valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid.