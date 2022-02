Kip Henny Penny dringt zwaarbeveiligde Pentagon binnen

Het is niet bekendgemaakt hoe ver Henny Penny, zoals het diertje door Amerikaanse media wordt genoemd, al was doorgedrongen in het gebouw of hoeveel controleposten de kip passeerde.

Ook is het onduidelijk waar de kip vandaan komt of hoe de gevederde indringer bij het Pentagon terecht is gekomen. Zeker is wel dat de kip, nadat deze werd gesignaleerd door Pentagon-medewerkers, is opgevangen door de plaatselijk dierenbescherming.

Door het gewaagde avontuur is Henny Penny nu een officiële beroemdheid in de VS, meldt Animal Welfare League of Arlington. Komiek Jimmy Fallon heeft inmiddels zelfs een lied aan de vogel gewijd in zijn tv-programma The Tonight Show.

Volgens de Animal Welfare League is Henny Penny blij met die eer. „Ze vindt het fantastisch... op die ene zin over barbecuesaus na dan. Maar ze zegt dat ze dat door de vingers zal zien”, aldus de dierenorganisatie op Facebook.