Aanhouding in zaak fatale steekpartij Delft

DELFT - De politie heeft een 60-jarige man uit Delft aangehouden na een fatale steekpartij dinsdagmiddag in een woning in Delft. Rond 14.15 uur werd een 36-jarige man neergestoken in een pand aan de De Colignystraat. Hij overleed ter plekke.