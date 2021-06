Gezin in coronacrisis: vader houdt dochter in beenklem en bedreigt vrouw met mes

Toen zijn dochter op 21 maart weer te laat thuis kwam, sloegen bij Carlo de stoppen door. Hij had zeven flessen bier op, dus de ruzie liep snel uit de hand. „Wie is hier de baas?”, schreeuwde de man terwijl hij de dochter schopte, sloeg en in een wurggreep hield. Anderen probeerden in te grijpen, maar de vader draaide door.

’Het was een waas’

Hij zwaaide naar gezinsleden met een keukenmes. Zij vluchtten daarop het huis uit. De man werd direct opgepakt en zat vier dagen vast. In de rechtbank bekende hij het geweld „Het was een waas”, zegt hij. „Ik ben er niet trots op.” Toch heeft het incident ook wat goeds gebracht. „We leven nu niet meer langs elkaar heen.”

Verdachte kwam uit de cel met vier A4’tjes vol goede voornemens om de sfeer te verbeteren. Het gezin gaat nu wekelijks met elkaar om tafel om alles te bespreken. Carlo is ook gestopt met drinken. De reclassering stelde in haar rapport dat alcohol een ’grensverleggende werking’ op hem had.

Herhaling voorkomen

De officier van justitie begrijpt dat corona alles op scherp zet, maar wil vooral herhaling voorkomen. Ze eist 40 uur taakstraf en 2 weken cel voorwaardelijk. Verdachte moet zich laten behandelen tegen alcoholgebruik en voor beheersing van zijn emoties. De rechter matigt de taakstraf tot 24 uur.