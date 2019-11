Vluchtauto gecrasht op A28 na ramkraak Deventer

Ⓒ News United

DEVENTER - Winkeldieven hebben donderdagochtend vroeg met een auto een ramkraak gepleegd op een pand aan de Engestraat in Deventer. De daders zijn ervandoor gegaan met een vluchtauto. Deze is later gecrasht teruggevonden bij een afrit tussen Zwolle en Steenwijk. De daders zijn nog voortvluchtig.