Politie spreekt van poging tot moord ’Nederlandse stagiaire (21) gewond bij zeer gewelddadige overval in Zuid-Afrika’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ 123RF

LIMPOPO - Een 21-jarige Nederlandse vrouw is in Zuid-Afrika gewond geraakt bij een gewelddadige overval waarbij is geschoten. Dat gebeurde tijdens een stage-trip naar het wereldberoemde Kruger-park, meldt het Zuid-Afrikaanse medium SA People op basis van politie-informatie. De aanval wordt door de Zuid-Afrikaanse politie behandeld als poging tot moord.