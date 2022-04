Jas of trui mee: zonnige maar frisse Koningsdag verwacht

Koningsdag is in het noorden en westen somber begonnen door bewolking, maar later gaat de zon schijnen. In de rest van het land is het zonniger, maar aanvankelijk ook koud. In het oosten van het land heeft het volgens Weeronline zelfs gevroren. „Vanmiddag is het uitstekend weer met stapelwolken en zonnige perioden. In het zuidoosten wordt het 17 graden, in het noorden en westen is het met 12 tot 14 graden iets frisser”, meldt Weeronline.

In het zuiden, midden en oosten is het op veel plaatsen zonnig. Later ontstaan enkele stapelwolken, maar ook vanmiddag is het vrij zonnig weer. In Brabant en Limburg worden de hoogste temperaturen verwacht van 16 à 17 graden. In het midden van het land wordt het een graad of 15.

In een groot deel van de Randstad wordt het vanmiddag 12 tot 14 graden. „Daarmee is het niet heel warm. Zeker in de schaduw is het misschien wel wat frisjes”, zegt Weeronline.

Zonnige afsluiting

Vanavond lossen de meeste stapelwolken op en zal op veel plaatsen de zon nog even „uitbundig” schijnen.