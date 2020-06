Eerste nieuwe tankervliegtuig Defensie geland in Eindhoven

Naast Nederland doen Luxemburg, Duitsland, België, Noorwegen en Tsjechië mee aan het project. Ze kopen, beheren, exploiteren en ondersteunen samen de vloot. Het onderhoud vindt plaats in samenwerking met Frankrijk. Vijf toestellen worden gestationeerd in Eindhoven, de andere drie in Duitsland.

De Airbus A330 Multi Role Tanker Transport Capability kan vliegtuigen in de lucht bijtanken en ingezet worden voor transport en medische evacuaties. Ze vervangen bij de luchtmacht de KDC-10 tank- en transportvliegtuigen. Nederland mag 2000 uur per jaar gebruik maken van de Airbus die eigendom wordt van de NAVO.