Autofabriek gaat onzekere toekomst tegemoet De motor van Zuid-Limburg: ’Ik bén een stukje Nedcar’

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Helmi van Nuil, oud-werknemer (1996-2004): „Nedcar verbond mensen. Nedcar, dat waren wij.” Ⓒ Marcel van Hoorn

VDL Nedcar schaart zich in het rijtje Hema, Philips en KLM: Hollands glorie. Zes miljoen auto’s produceerde onze enige echte autofabriek sinds 1968, waarvan good old Daf nog met de hand. Zuid-Limburgers hebben er zelf gewerkt, en anders hun vaders wel, of de vaders van hun klasgenoten. „Ik bén een stukje Nedcar”, zegt oud-werknemer Wil Verheijen.