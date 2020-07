Premier Rutte over TU Eindhoven: ’Mannenboycot is gek’

„Als je zegt: we staan alleen open voor vrouwen, dan ontneem je jezelf de kans om uit een fantastische groep mannen ook goeie mensen te vinden”, zei Rutte in een vorig leven als personeelsmanager bij Unilever werkte. „Maatschappelijk zou ik het gek vinden om hele groepen uit te sluiten.”

Bekijk ook: TU moet mannenboycot beter uitleggen

De Technische Universiteit Eindhoven kreeg vandaag een tik op de vingers van het College voor de Rechten van de Mens. Aanleiding was de omstreden mannenboycot die de onderwijsinstelling vorig jaar aankondigde. Omdat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, werden mannen bij sollicitaties in het wachtlokaal gezet.

D66-minister Van Engelshoven (Emancipatie) toonde zich destijds dolenthousiast. ’Dapper’, zei ze over het beleid dat volgens het mensenrechtencollege in strijd is met de wet. De minister nam vandaag wat gas terug. „Met een verstandige aanpassing van het beleid kan de TU Eindhoven rustig door met het bevorderen van meer diversiteit in de wetenschap. Dat lijkt mij een goede zaak”, suste de bewindsvrouw.