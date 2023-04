Man krijgt taakstraf van 150 uur voor mishandeling agent

De man was zaterdag samen met zijn vriendin in een woning in Brunssum en wilde die niet verlaten. De eigenaar belde daarop de politie. Twee agenten kwamen aan de deur en verzochten het stel meerdere malen te vertrekken. De man gaf een van de agenten een vuistslag in zijn gezicht en uitte bedreigingen. Daarop werd hij aangehouden.

Het Openbaar Ministerie en de politie hebben de verdachte woensdag voor de supersnelrechter gebracht, die hem veroordeelde. Volgens het OM en de politie heeft geweld tegen personen met een publieke taak hoge prioriteit en wordt zo veel mogelijk lik-op-stukbeleid toegepast.