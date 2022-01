Gigi dood na aanval door grotere honden in pension: ’Ze was helemaal opengescheurd’

Binnenland

Hoge Veluwe stopt met razend populaire snapshots van wild

Het Nationale Park De Hoge Veluwe stopt binnenkort met de razend populaire snapshots van wild in het park. Sinds 2018 hebben wereldwijd meer dan 15.000 ’burgerwetenschappers’ in totaal ruim drieënhalf miljoen foto’s van grote hoefdieren beoordeeld. Dat heeft inzicht gegeven in de reactie van grote h...