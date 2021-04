Alphense huisartsenpraktijk geeft 150 patiënten per ongeluk dubbele dosis AstraZeneca

Premium VROUW magazine

Roxanne had moeite om zwanger te worden en toen... ’Eindelijk zagen de artsen een rijp eitje’

Zwanger worden gaat bij sommigen niet vanzelf. Een jaar geleden spraken we Roxanne Steijger (31). Ze doorliep - vanwege PCOS (Polycysteus Ovarium Syndroom) - een hormoontraject om zwanger te raken. Nu belden we haar weer op om te vragen hoe het inmiddels met haar gaat. Ze woont samen en is online ma...