Triatleet overleeft beet in hoofd van alligator

La Verde wilde een promotievideo maken van zichzelf en had daarom een drone de lucht in gestuurd om hem tijdens zijn zwemtocht in Lake Thonotosassa nabij Tampa te volgen. Die drone heeft de aanval van de alligator vastgelegd. LET OP: Schokkende video onderaan dit bericht.

La Verde wist zwaar gewond de oever te bereiken. „Ik voelde na een zwemslag alleen maar schubben en tanden. Ik heb denk ik meteen geprobeerd om die kaken open te wrikken”, verteld La Verde aan de lokale tv-zender WFTS-TV Tampa.

Er was een operatie van zes uur nodig om zijn gezicht en hoofd weer te repareren. Er ontbreken stukken bot in zijn schedel, een tand door door zijn schedel heen de hersenen geraakt en zijn kaak moet voorlopig met ijzerdraad dichtgebonden blijven.

Gek genoeg heeft het drama La Verde naar eigen zeggen meer kracht gegeven. „Een nieuw perspectief op het leven”, zo noemt hij het zelf volgens The Mirror. Deze zomer zijn in Florida meer mensen ten prooi gevallen aan aanvallen van een alligator. In juli viel een vrouw in een vijver en werd daarbij gegrepen door twee alligators. In mei werd een man die in een vijver naar frisbees zocht door een alligator gedood.

