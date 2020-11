Leerling neemt gigantisch mes mee naar school in Vianen

Burgemeester Sjors Fröhlich twittert zaterdagmorgen: „Hier schrik ik enorm van! Op een school in Vianen is gisteren dit mes aangetroffen bij een leerling. Dit soort wapens hoort nooit thuis op school of op straat.” Fröhlich vraagt burgers dit soort zaken bij school of anoniem, via Meld Misdaad Anoniem, te melden.