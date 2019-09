De man van de Amsterdamse burgemeester vertelt in een interview met het NRC dat het gaat om een echte revolver, die onklaar is gemaakt en gebruikt werd op filmsets. In het interview vertelt Oey dat het wapen tien dagen lang in de ambtswoning aan de Herengracht in Amsterdam heeft gelegen. Halsema was hier tot kort na de arrestatie van hun zoon niet van op de hoogte, aldus de documentairemaker.

Over de strafmaat kan het OM niet veel kwijt. „In zijn algemeenheid is wapenbezit zonder vergunning een strafbaar feit. Wij maken natuurlijk vaker mee dat een partner of huisgenoot niet van de aanwezigheid geweten heeft, en dat nemen wij dan wel mee”, zegt woordvoerder Anita Verlinden.

Suzanne van de Graaf van de Landelijke Politie: „Als een wapen antiek is is het weer een ander verhaal dan wanneer het eigentijds is en weer gebruiksklaar kan worden gemaakt.”

Minderjarige

Anita Verlinden van het Openbaar Ministerie Haarlem zegt verder dat hangende het onderzoek over deze zaak met een minderjarige verdachte geen mededelingen worden gedaan. Ook niet of er naar aanleiding van de vondst van het wapen huiszoeking is gedaan in de ambtswoning. Ook over wapenbezit van de vader van de verdachte, wat toch een aparte zaak is, zegt zij niets. „Wij kunnen deze twee zaken niet loskoppelen.”

De politie van Amsterdam gaat ook niet in op vragen of er naar aanleiding van het onklaar gemaakte wapen ook huiszoeking in de ambtswoning is geweest. In het NRC-interview geeft Robert Oey aan dat er in dozen waarin allemaal gereedschap zit, ook een Japans mes zou liggen.

