LIVE Dertigtal medewerkers van twee fruitbedrijven heeft corona

Bij twee fruitbedrijven in de Betuwe zijn 34 medewerkers positief getest op het coronavirus. Dat is ongeveer 11 procent van het personeel dat preventief is getest, meldt de GGD Gelderland-Zuid. Alle besmette mensen zijn direct in isolatie gegaan en hun huisgenoten in quarantaine. Ook is de GGD gestart met het contactonderzoek.

De GGD is medewerkers van de fruitbedrijven gaan testen, nadat vorige week al enkele besmettingen aan het licht kwamen. Het gaat om fruitveiling Fruitmasters in Geldermalsen en fruitverpakkingsbedrijf Vogelaar-Vredehof in Enspijk.

Bij Fruitmasters zijn in totaal 202 medewerkers getest. Van hen waren 23 mensen positief (11,4 procent). Bij Vogelaar-Vredehof zijn 104 mensen getest, van wie 11 positief testten (10,5 procent).

De GGD meldde eerder deze week dat de besmettingen waarschijnlijk deels plaats hebben gevonden in een kantoorruimte bij elk van de twee bedrijven. Beide bedrijven hebben maatregelen genomen om de kans op besmetting op het werk te verkleinen.

