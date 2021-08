Wilde koeien achter toeristen aan op Corsica: ’Straks gaan er nog doden vallen’

Het strand werd vanwege de aggressieve koeien tijdelijk afgesloten. Het eiland staat bekend om de duizenden viervoeters die er vrij rondlopen. Volgens The New York Post waren de koeien mogelijk niet meer gewend aan zoveel mensen toen de lockdown op het Franse eiland werd opgeheven. Eilandbewoners beklagen zich dan ook niet zozeer over de houding van de dieren, maar die van de toeristen. „Die beginnen te lachen en willen alleen maar met ze op de foto. Als je ziet dat de koeien een bepaalde kant opgaan, is het verstandig om ze hun gang te laten gaan.”

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Op het strand van Lotu werd een man in zijn nek geraakt door de hoorns van een koe. Elders werden toeristen in een populaire straat achterna gezeten door een groep koeien. En een 70-jarige vrouw die haar was aan het ophangen was, werd ook vol op de hoorns genomen. Ze moest naar het ziekenhuis worden gebracht en overleefde de aanval ternauwernood. „Als dit zo doorgaat, gaan er nog doden vallen”, waarschuwt burgemeester Francois Acquaviva van het plaatsje Lozzi.

Het is niet voor het eerst dat het tot een treffen komt met de koeien op het eiland. In 2017 maakte een strandganger een selfie, maar dat werd haar niet in dank afgenomen: ze werd in haar gezicht gestoken met een hoorn. Ze hield er hechtingen en een beschadigd gebit aan over.