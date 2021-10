Ivanka Trump was bijna directeur van de Wereldbank

Dat melden internationale media waaronder The Intercept en The Telegraph. Gesprekken over de aanstelling van Ivanka Trump bij het financiële instituut zijn serieuzer geweest dan aanvankelijk werd aangenomen, melden bronnen.

De aanstelling in januari 2019 was „ontzettend dicht bij voltooiing”, zo klinkt het.

Toenmalig minister van Financiën, Steven Mnuchin, een voormalig topbankier van Goldman Sachs, werd ook betrokken bij het selectieproces. Mnuchin was ook producer in Hollywood geweest en had daardoor ’invloed die andere ministers niet hadden’, aldus The Intercept. Hij drong er ook op aan om Jerome Powell bij de Federal Reserve aan te stellen.

’Nepotisme’

Drie maanden later zei Trump tegen The Atlantic: „Ik heb zelfs aan Ivanka gedacht voor de Wereldbank. Ze zou daar enorm geschikt voor zijn. Ze is goed met cijfers.” Maar als hij voor Ivanka zou hebben gekozen, „zouden ze zeggen dat het nepotisme is”, aldus Trump.

Later zei Ivanka dat ze de baan kreeg aangeboden maar zelf afsloeg, omdat ze „blij was met haar werk” als adviseur in het Witte Huis.

VS

Uiteindelijk werd de onderminister van Financiën aangesteld als hoofd van de Wereldbank, zoals de Verenigde Staten altijd die positie mag invullen. Daarop is overigens internationaal groeiende kritiek.