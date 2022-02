Lerares Assen veroordeeld voor seks met leerlingen: 100 uur werkstraf

Tussen september 2018 en begin 2020 had de vrouw uit Hoogeveen meerdere keren seksueel contact met twee jongens van - op dat moment - 16 en 17 jaar. Ze stapte in januari 2020 zelf naar de politie om naar eigen zeggen „schoon schip te maken.” Op school werd geroddeld over haar, omdat een van de jongens erover opschepte dat hij seks had met de vrouw. Nadat zij zich had gemeld bij de politie is ze ontslagen.

De rechtbank vindt de zaak ernstig. „Ze was tussen de 28 en 30 jaar oud toen het gebeurde. Hoewel het met wederzijdse instemming is gebeurd en er geen aangifte is gedaan, is seksueel contact met leerlingen strijdig met de sociaal-ethische norm en kan het schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen.”

Zat slecht in haar vel

De Hoogeveense heeft verklaard dat ze slecht in haar vel zat vanwege hormoonbehandelingen die ze in die periode moest ondergaan en een slecht huwelijk had. Ze had goed contact met haar leerlingen. Met de twee jongens kreeg ze intiem app-contact. Ook stuurde ze seksueel getinte foto’s van zichzelf. „Ik had behoefte aan aandacht, maar die zocht ik bij de verkeerde”, vertelde ze. „Ik heb heel domme dingen gedaan.”

Het Openbaar Ministerie had ook een beroepsverbod van vijf jaar geëist. Dat vindt de rechtbank niet nodig. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de vrouw is ingetrokken, waardoor zij sowieso niet meer kan werken als lerares.