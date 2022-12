Premium Het beste van De Telegraaf

Corruptieschandaal Europees Parlement nóg groter: ’Schandalig en dieptriest’

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Vicevoorzitter Eva Kaili van het Europees Parlement zit nog altijd vast. Ⓒ AFP

Brussel - Het corruptieschandaal binnen het Europees Parlement dijt steeds verder uit. In totaal zijn zes mensen opgepakt in de zaak over mogelijke omkoping door Qatar. Onder hen de vicevoorzitter van het Parlement, de voormalige Griekse TV-ster Eva Kaili.