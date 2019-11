’Vloermelange’: strooigoed eten van de grond

Ronald de Jong groeide op tussen het snoep en bewaart mooie herinneringen aan die tijd. Ⓒ Peter van Zetten

Gouda - Sinterklaas wordt sinds zijn aankomst veelvuldig toegezongen om ’nog eens wat lekkers te strooien in de één of andere hoek’. Koekoek, daar zit handel in, zo bedacht de in 1992 overleden snoepkoning Adrie de Jong zich al decennia geleden. Zijn zoon Ronald (54) is nog altijd ’hoofdpiet strooigoed’: „Aan één groothandel lever ik al 150 ton.”