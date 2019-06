Kabinet wil geen ov-taks

Het FD stelt dat de overheid de invoering van een belasting overweegt voor particulieren en ondernemers die ’profiteren’ van uitbreidingen van het openbaar vervoer in grote steden. De opbrengst zou moeten worden gebruikt om die uitbreidingen te financieren.

De VVD-bewindsvrouw ontkent dat de komst van een belasting voor nieuwe ov-projecten: „Ik denk dat men ergens de klok heeft horen luiden. Er is een interdepartementale werkgroep (van verschillende ministeries red.) bezig om te kijken naar bekostiging van infrastructuur. Daar kijken ze naar hoe andere landen hun infrastructuur betalen om te kijken of we daar iets van kunnen leren.”

Pensioenfondsen

Van Nieuwenhuizen legt uit dat de werkgroep is ingesteld omdat Kamerleden keer op keer de suggestie doen dat pensioenfondsen moeten bijspringen om de wensenlijstjes van grote steden in vervulling te laten gaan. „De pensioenfondsen zeggen terecht dat ze een rendement moeten draaien om straks daadwerkelijk de pensioenen kunnen uit te betalen. Dat is voor ons de reden geweest om alle andere mogelijkheden in kaart te brengen en te kijken hoe we anders kunnen doen dan we nu gewend zijn.”

Niet alleen de grote steden willen meer geld. Ook de minister zelf heeft aangegeven dat ze graag honderden miljoenen extra wil om de infrastructuur in Nederland te verbeteren. Maar een extra belasting ziet de VVD-bewindsvrouw niet zitten: „Mensen betalen al zoveel belasting, zeker in het mobiliteitsterrein.”