Rol kroongetuige nog lang niet uitgespeeld

Premium Binnenland

Zwitserse verdachte voorlopig op vrije voeten: ’Afslachting Limburg uit de hand gelopen incasso’

Het was een uit de hand gelopen incasso-opdracht. Maar wel eentje met even gruwelijke als fatale gevolgen. De Duitse bioboer Thomas Schwarz werd eind november 2019 in zijn huis in het Limburgse Bergen afgeslacht door, zo is de verdenking, enkele Amerikanen. Maar de verdenking moord is er voor de ver...