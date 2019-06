Naakte vrouw in weiland vermoedelijk omgebracht

Ⓒ ANP XTRA

WESTDORPE - De politie is op zoek naar de identiteit van een vrouw die zaterdag dood in een weiland in het Zeeuwse plaatsje Westdorpe is gevonden. Een voorbijganger zag de vrouw, die geen kleding aan had. Ze had verwondingen die er volgens de politie op wijzen dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.