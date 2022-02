Cel voor Rus (16) die pand veiligheidsdienst bouwde in Minecraft

De jongen zou, samen met twee andere jongens, flyers hebben verspreid over een activist die terechtstond voor vandalisme. Eén van die flyers plakten zij op een lokaal gebouw van de FSB. Op de telefoons van de jongeren vond de politie het plan om de replica van het FSB-kantoor op te blazen in Minecraft. Volgens politieonderzoekers leerden de jongeren ook hoe ze explosieven moesten maken en probeerden ze deze uit in verlaten gebouwen.

Terroristische organisatie

De drie werden in de zomer van 2020 opgepakt in de Siberische stad Kansk. Ze waren toen 14 jaar oud. Het drietal werd in eerste instantie verdacht van deelname aan een terroristische organisatie, maar door gebrek aan bewijs werden de beschuldigingen afgezwakt. De veroordeelde jongen zei tegen de rechter dat hij geen terrorist is en dat hij zijn celstraf „met waardigheid en een schoon geweten” zal uitzitten. De twee medeverdachten krijgen voorwaardelijke straffen omdat zij meewerkten met de autoriteiten.

Minecraft is een game waarin spelers onder meer bouwmaterialen kunnen verzamelen en daar van alles mee kunnen maken. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld dynamiet te maken en die bouwwerken op te blazen.