Italiaan speelt saxofoon tijdens hersenoperatie van negen uur

Doordat de patiënt bij bewustzijn was én een instrument bespeelde tijdens de operatie, was het voor de tien aanwezige chirurgen ietwat makkelijker om fouten te voorkomen. Door het bespelen lichtten delen van zijn brein op in een scan, waardoor het voor de chirurgen makkelijker differentiëren was. Daarnaast geven dit soort momenten een unieke inkijk in hoe het brein werkt. De patiënt liet weten dat hij niet bang was tijdens operatie, maar een soort rust over zich heen voelde komen. Tijdens zijn ’concert’ van negen uur speelde hij onder andere het Italiaanse volkslied en muziek uit de film Love Story.

Neurochirurg dr. Christian Brogna stelde naderhand: „Ieder brein is uniek. En als de patient bij bewustzijn is, dan kunnen wij met grote precisie in kaart brengen hoe het brein werkt. En dus een maximaal resultaat behalen.” Het is niet voor het eerst dat patiënten die een hersenoperatie ondergaan dit bij bewustzijn doen én tevens een instrument bespelen. Zo speelde de Britse Dagmar Turner viool tijdens haar hersenoperatie.

Ⓒ Paideia International Hospital

De identiteit van de man is niet bekendgemaakt. Na de operatie mocht de patiënt, toen hij eenmaal hersteld was, weer naar huis.