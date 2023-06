Nieuw middel tegen zeldzame spierziekte SMA toch vergoed

Enkele honderden mensen in Nederland lijden aan spinale musculaire atrofie (SMA). De erfelijke ziekte leidt ertoe dat de spieren steeds zwakker worden, waardoor ze bepaalde functies verliezen, wat totale verlamming tot gevolg kan hebben.

Risdiplam kan ervoor zorgen dat de ziekte een halt wordt toegeroepen, waardoor patiënten ’veel langer’ leven. Er is geen sprake van genezing. Risdiplam is daarmee een alternatief voor Spinraza. Voordeel van dit medicijn is dat het gedronken kan worden, in plaats van via een katheter in het ruggenmerg moet worden gespoten.

’Acceptabele prijs’

Aanvankelijk was ook dit middel volgens het Zorginstituut te duur voor vergoeding, gelet op de effectiviteit ervan. Maar na onderhandelingen hebben het ministerie en de medicijnfabrikant alsnog een akkoord bereikt over een ’acceptabele prijs’. Hoeveel het medicijn kost wordt niet bekendgemaakt.

De vergoeding geldt voor patiënten die starten met de behandeling als ze 25 jaar of jonger zijn. Voor deze groep - het merendeel van de patiënten - is door het Zorginstituut vastgesteld dat de behandeling voldoet. Of het middel ook in aanmerking komt voor een voorwaardelijke toelating voor de overige patiënten, daarover volgt later een besluit.