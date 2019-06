Nederlandse mede-organisator Vestiville vast

De burgemeester van Lommel, Bob Nijs, lastte het rapfestival Vestiville vrijdag af vlak voordat het zou beginnen. Hij nam dat besluit omdat de veiligheid van artiesten en bezoekers niet kon worden gegarandeerd. De drie organisatoren van het evenement werden vrijdagavond opgepakt.

Rad voor ogen

Ravuth Ty moest zondag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die besloot de man officieel aan te houden. Daardoor kan justitie hem langer dan 48 uur in de cel houden. De Nederlander van Cambodjaanse afkomst, had volgens zijn advocate Joke Feyntons geen slechte bedoelingen. „Hij wou enkel een festival organiseren”, zo stelt zij in Het Nieuwsblad. Justitie ziet dat totaal anders, en beticht hem en zijn compagnons van schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en oplichting. Zo zou leveranciers van het festival met valse betalingsbewijzen een rad voor de ogen zijn gedraaid. Mogelijk loopt de fraude in de honderdduizenden euro’s. De onderzoeksrechter in Hasselt besliste daarom om de man na verhoor aan te houden.

De onderzoeksrechter beslist later vandaag ook of de twee zakenpartners van Ty aangehouden worden. Het gaat om Aymira Ty, de zus van Ravuth, en zijn Britse zakenpartner Nik Chawda.

