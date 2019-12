’Opnieuw vechtpartij in Larens café’

De knokpartij brak vrijdagavond rond een uur of elf uit. Op foto’s is te zien dat in ieder geval twee mannen gewond zijn geraakt. Als agenten arriveren bij het café loopt een van de gewonden rond met een bebloed gezicht. De twee mannen worden onder lichte dwang door de politie weggevoerd, nadat ze in eerste instantie de zaak niet wilden verlaten.

Avondploeg

Een medewerkster van ’t Bonte Paard kon zaterdag geen nadere details geven over wat er was voorgevallen. ,,Het is gebeurd bij de avondploeg van vrijdagavond, wij hebben er nog niet veel over gehoord.” De politie was snel ter plaatse met meerdere eenheden, maar kan de vechtpartij desgevraagd niet bevestigen.

"Wij hebben er nog niet veel over gehoord"

Zondag brak in ’t Bonte Paard ook al een zware vechtpartij uit. Daarbij werd een van de drie dronken amokmakers neergeschoten nadat de situatie nog verder uit de hand dreigde te lopen. De vlam sloeg in de pan toen het drietal behoorlijk beschonken de kroeg binnenstapten, maar daar geen drank kregen omdat het personeel al was gewaarschuwd dat ze elders voor problemen hadden gezorgd.

Bekijk ook: Man gewond door politiekogel na vechtpartij café in Laren

Beschieting door politie

Nadat de barman een klap kreeg, werden de mannen – van wie twee minderjarig – door een groep van ongeveer tien gasten direct de kroeg uitgewerkt en naar het achterterras gedreven. Er ontstond een worsteling tussen de dronkenlappen en de politie, waarna een van hen werd beschoten. Het ging om jongens van 15 en 19 uit Marknesse en een 47-jarige plaatsgenoot.

,,Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Dit was wel heel extreem. Dit verwacht je hier in Laren niet", verzuchtte de kroegbaas een week geleden. Hij was zaterdag nog niet bereikbaar voor een reactie op het nieuwe incident.