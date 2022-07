NYT: Democratische kiezer is Joe Biden liever kwijt dan rijk in 2024

Volgens de gerenommeerde krant, vooral geliefd onder liberalen, zegt 64 procent van de Democratische kiezers in een poll dat ze niet achter een nieuwe campagne van Biden staan in 2024. De krant spreekt van een ’alarmerend niveau van twijfel’ over de politicus die in 2020 van Donald Trump won. De voorkeur zou uitgaan naar een nieuwe Democratische kandidaat, met name onder twintigers. Biden zelf heeft eerder gezegd zich weer te willen nomineren. „Ik word zo moe van al die oudere mensen die ons land besturen”, reageert een van de kiezers, een 38-jarige kleuterleidster uit de staat Michigan, in de Times.

Biden staat, te midden van inflatie en een dreigende recessie, momenteel op een approval rating van 33 procent. Ook de algehele koers van het land en dan vooral de economie baart zowel de Republikeinen als Democraten grote zorgen, blijkt uit de poll.

Een virtueel lichtpuntje voor Biden is er wel. Mocht hij het opnieuw opnemen tegen Trump dan zou hij nu met 44 procent van de stemmen winnen tegenover 41 procent voor de Republikein. Ook de inmiddels 76-jarige Trump heeft nog altijd niet uitgesloten weer een gooi te doen naar het Witte Huis.