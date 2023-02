Teheran woedend: zoon van afgezette sjah op veiligheidstop in München

„De zoon van een afgezette en gevluchte dictator uitnodigen is een aanfluiting voor onze grote natie”, zei Nasser Kanani, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken.

Vader Reza Pahlavi regeerde over Iran als sjah, koning in het Perzisch, van 1941 tot hij moest vluchten na de Islamitische Revolutie van 1979. Tijdens een groot deel van zijn regeerperiode kon hij rekenen op Amerikaanse steun.

Zoon Pahlavi, die 62 is en in de Verenigde Staten woont, geldt nu als een belangrijke tegenstander van het Iraanse regime. In die hoedanigheid was hij uitgenodigd op de conferentie in de Duitse stad.

De zoon van de sjah zegt geen ambitie te hebben om de macht te grijpen in Iran. Hij wil naar eigen zeggen wel bijdragen tot een seculier en democratisch politiek systeem in zijn thuisland.

De voorzitter van de conferentie in München had eerder deze maand al laten weten dat afgevaardigden van de Iraanse overheid dit jaar niet zouden worden uitgenodigd vanwege het harde neerslaan van de protesten in het land. Daarbij zouden vele doden zijn gevallen. Tal van demonstranten zitten nog vast en sommigen werden zelfs ter dood veroordeeld.

Het is onrustig in Iran sinds de 22-jarige Mahsa Amini in september overleed nadat ze was gearresteerd voor het onjuist dragen van haar hoofddoek. Ze zou in hechtenis zijn mishandeld door personeel van de Iraanse autoriteiten.