Opnieuw explosie bij huis aan Vrijheidslaan in Haarlem

Bij de explosie van maandagochtend raakte niemand gewond, meldt het Haarlems Dagblad. De politie is met meerdere eenheden aanwezig en doet onderzoek.

Omwonenden wordt via Via Burgernet gevraagd uit te kijken naar een man in een donkerkleurig trainingspak.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het mogelijk om vuurwerk.

Eind mei raakte in dezelfde straat een vrouw zwaargewond doordat zij werd geraakt door een vuurwerkbom die door haar brievenbus was gegooid. De explosie in mei zouden in verband worden gebracht met rivaliserende jeugdbendes. De gewonde vrouw zou de moeder van een van de jongens zijn, zo meldde NH Nieuws.

Volgens buren die NH Nieuws eerder sprak, zouden twee groepen jongeren al tijdenlang elkaar thuis terroriseren. Stenen worden door de ramen gegooid, vuurwerk op huizen gebonden.

„Deze jongens hebben geen geweten”, vertelde een buurvrouw destijds. „Over en weer worden er dingen vernield en bommen geplaatst. En nu pakken ze dus elkaars moeder. Straks overkomt een van onze kinderen iets.”

De politie hield voor de explosie in mei een 23-jarige Haarlemmer aan.

De politie houdt er in het onderzoek naar de explosie van maandagochtend rekening mee dat er een verband is met de eerdere incidenten.