Koning mag blijven jagen op Het Loo

Het park gaat in het najaar drie maanden dicht, wat volgens minister Schouten (Natuur) mag om de persoonlijke levenssfeer van de koning te beschermen. Aangenomen wordt dat er dan wordt gejaagd, wat de Oranjes er met hun gasten al decennia hebben gedaan.

Subsidie

In de Tweede Kamer worden al een tijdje vraagtekens geplaatst bij de afspraken die er zijn rond Het Loo.

Als vruchtgebruiker komen de baten en lasten van het domein voor rekening van de koning en mag hij dus ook subsidie ontvangen voor het natuurbeheer.

In het najaar is het park drie maanden afgesloten voor publiek. De koning kan er dan met zijn gasten ongestoord vertoeven. Ⓒ ANP / HH

Kamerleden van D66 en de Dierenpartij vinden het vreemd dat de koning subsidie ontvangt, terwijl in de subsidievoorwaarden staat dat er dan maar van een beperkte sluiting van het terrein sprake kan zijn die bovendien maar een paar dagen mag duren.

„In de subsidiebeschikking wordt ruimte gelaten om een groter gebied af te sluiten dan 1 hectare, indien dit in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de kroondrager wordt geacht”, werpt Schouten tegen.

’Historische situatie’

Ze wijst ook op ’de context van het continueren van de historisch gegroeide situatie’.

De Kamer vroeg eerder om het park het hele jaar te openen voor het publiek, wat de activiteiten van de koning er dus behoorlijk zou kunnen beperken.

De verdeling tussen baten en lasten van het kroondomein is al decennia onderwerp van gesprek tussen koninklijk huis en het kabinet.

’Hoe doe we he, met he he?’

De smeuïgste anekdote erover gaat terug tot vlak voor de abdicatie van koningin Juliana in 1980. Toen spraken premier Van Agt en vicepremier Wiegel erover met de vorstin en haar echtgenoot prins Bernhard.

Die hield de twee politici in zijn welbekende Duitse accent voor: „Hoe doe we he, met he he?”

Van Agt verstond niet goed wat de pijp rokende prins-gemaal zei. „Wat bedoelt u, Koninklijke Hoogheid?”

Bernhard herhaalde: „Hoe doe we he, met he he?”

Van Agt gaf maar een instemmend antwoord, om er vanaf te zijn.

Eenmaal buiten vroeg hij zijn vicepremier wat de prins nou bedoelde. „Bernhard zei: Hoe doen we het met het hek?”, antwoordde Wiegel. „Er moet een hek rond kroondomein ’t Loo komen. Dat kost een paar miljoen. En daar heb jij net ’ja’ tegen gezegd!”

