Nieuw-Zeeland wil de egel uitroeien

De egel werd enkele eeuwen geleden naar Nieuw-Zeeland overgebracht door Britse kolonisten. In tegenstelling tot in Europa - waar hij wordt opgejaagd door marters, vossen, dassen… en auto’s - heeft de egel in Nieuw-Zeeland weinig of geen natuurlijke vijanden. Gevolg: ze kunnen zich ongestoord voortplanten en zich massaal door bossen en tuinen verplaatsen. Ondertussen verorberen ze inheemse beestjes alsof het een lieve lust is.

Op een paar vleermuizensoorten na heeft Nieuw-Zeeland geen inheemse landzoogdieren. De vogelpopulatie paste zich daaraan aan door - zoals de kiwi - zich op de grond te nestelen en te stoppen met vliegen. Toen in Nieuw-Zeeland hermelijnen, katten en (buidel)ratten werden geïntroduceerd, veroorzaakten ze meteen grote schade. Zeldzame insecten werden verpletterd, pas uitgekomen kuikens werden gedood en vogeleieren werden opgeslurpt.

Vraatzucht

En ook de egel doet nu meer dan zijn vraatzuchtige ding. „Het wordt steeds duidelijker hoeveel schade ze aanrichten”, zegt onderzoeker Nick Foster van de Universiteit van Otago. „Eén enkele egel kan talloze hagedissen, vogeleieren en weta’s (grote krekels, red.) opeten. Een studie vond liefst 283 weta-poten in één egelmaag. Dat betekent dat het dier in amper 24 uur tijd 60 van die krekels heeft opgeslokt.”

Om meer schade bij inheemse soorten te beperken heeft Nieuw-Zeeland nu een plan opgesteld om alle egels uit te roeien tegen 2050. Vanaf juli treedt het plan in werking, aan de hand van een combinatie van vallen, jacht en gif.

Enig probleem: niemand weet precies hoeveel egels er in het land zijn. Lokale media zeggen dat er „meer egels zijn in Nieuw-Zeeland dan in Groot-Brittannië” en schattingen lopen uiteen van twee tot vier egels per hectare. „Er was ooit een plan om alle egels levend te vangen en weer over te brengen naar Europa, maar dat bleek onhaalbaar vanwege de bioveiligheid, de logistiek en de kosten”, aldus Foster.