Zorg maakt zich op voor tekorten beschermingsmiddelen

De VVD-bewindsman gaat deze week in gesprek met leveranciers om te kijken hoe het staat met de distributie van pakken, handschoenen en mondkapjes in Nederland en hoe de samenwerking met de zorgsector beter kan. In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister weten dat zorgaanbieders inmiddels ‘spanning ervaren’ om voldoende middelen in huis te halen om hun werk goed te kunnen doen.

De afgelopen weken waren er in de zorgsector nog geen signalen van grote tekorten. Dat beeld is nu aan het kantelen. Er wordt nu aangedrongen op samenwerking tussen zorgverleners om zo goed mogelijk met de beschermingsmiddelen om te gaan. Ook komt er een plan om te kijken hoe er moet worden omgegaan met eventuele tekorten in de regio. Er wordt daarbij gedacht aan spaarzamer gebruik en eventueel hergebruik.

Bruins benadrukt dat het gebruik voor particulieren niet zinvol is: „Ik wil, met het RIVM, graag nogmaals benadrukken dat de persoonlijke beschermingsmiddelen vooral nodig zijn om patiënten te kunnen behandelen in de zorgsector en weinig bescherming bieden voor algemeen gebruik.”