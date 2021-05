Gezin opgeschrikt door zwaar vuurwerk in woning

Enkele gezinsleden waaronder de moeder en kinderen waren in de woning aanwezig. Het vuurwerk werd rond half vier naar binnen gegooid en veroorzaakte een harde knal. De bewoners wisten zichzelf in veiligheid te brengen en werden opgevangen door buurtbewoners.

De woning raakte beschadigd door het zware vuurwerk. Enkele ramen en de voordeur waren gebarsten. De brandweer werd opgeroepen vanwege de flinke rookontwikkeling. De politie doet onderzoek.

Heusden

Een ontploffing heeft dinsdagavond voor veel schade gezorgd aan de gevel van een woning in Heusden. Volgens de politie is de ontploffing mogelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Het is niet bekend of iemand door de knal gewond is geraakt.

Het incident gebeurde vlak voor middernacht aan de Zustersteeg, in het centrum van de Brabantse vestingstad. De vermoedelijke dader is gevlucht. De politie is met onder andere een helikopter naar de verdachte op zoek.