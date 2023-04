Verdachten in Mallorcazaak bereid tot nieuwe getuigenverhoren

Donderdag begon bij het gerechtshof in Leeuwarden het hoger beroep van de Mallorcazaak met een inleidende zitting. Bij aanvang van de zitting lieten de verdachten weten dat ze bereid zijn tot het opnieuw afleggen van verklaringen. Vijf van hen zitten vast. Zij verzoeken het hof om hen voorlopig vrij te laten.

De 27-jarige Waddinxvener kwam in juli 2021 om het leven als gevolg van zinloos en excessief uitgaansgeweld, zoals het OM het noemt. Hij is op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca op zijn hoofd geslagen en viel op straat. Daarna is hij meerdere keren tegen zijn hoofd en bovenlichaam geschopt. Hij raakte buiten bewustzijn en overleed vier dagen later.

Ontkennen

Alle verdachten ontkennen iets met de dood van Heuvelman te maken te hebben. Het OM is ervan overtuigd dat minstens een van de verdachten meer moet weten over die fatale avond dan tot nu toe gedeeld is en hoopt tijdens het hoger beroep meer duidelijkheid te kunnen krijgen over wie welke rol gespeeld heeft. Volgens het OM „is het proces van waarheidsvinding nog niet volledig.”

Het hof beslist op 17 mei of de verdachten opnieuw als getuigen worden gehoord en over andere onderzoekswensen van de verdediging.