Topbaas van Erwin Koeman opgepakt bij kantoor Beitar Jeruzalem

Kevin Spacey moet miljoenen betalen aan House of Cards-producent

Kevin Spacey moet bijna 31 miljoen dollar (27,5 miljoen euro) overmaken aan de hoofdproducent van serie House of Cards, Media Rights Capital (MRC). Dat bedrijf diende maandag een petitie in bij een rechtbank in Los Angeles om een eerder oordeel dat tijdens een arbitrage is geveld te bekrachtigen.