Noa (13) uit Alkmaar wordt vermist, politie maakt zich ernstig zorgen

Het Noordhollands Dagblad meldt dat het meisje zondagavond is verdwenen en vermoedelijk in het gezelschap van een jongen, Midas Munsterman, ook uit Alkmaar. Ze werden het laatst gezien in Alkmaar. Dat meldt de politie, die spreekt van een ’urgente vermissing’.

Noa is een blank meisje van 1 meter 60, slank postuur, donderblond lang haar. Ze is gekleed in een grijze hoody, donkere spijkerbroek, Adidas schoenen, zwart/wit t-shirt. Geen jas of onbekend.

Ze draagt kleine oorbellen, zilverkleurig en een zilverkleurige ketting met grove schakels.

De politie vraagt: „Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met dit delict, neemt u dan direct contact op met de politie. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn!”