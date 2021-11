’Krakers’ verstoren raadsvergadering en beklimmen stadhuis Amsterdam

Volgens CDA-raadslid Diederik Boomsma wordt er op de ramen gebonsd en houden de personen kartonnen bordjes vast met daarop de tekst: ’kraken gaat door’. Ze drukken dit tegen het raam op de eerste verdieping.

Ook JA21-raadslid Annabel Nanninga meldt dat de vergadering waar nu gestemd wordt over moties, is verstoord. ’Het stadhuis is beklommen. Er staan nu mensen op de ramen van de raadszaal te bonken. Soort actievoerders ofzo’, schrijft ze op Twitter met de hastag ’zoekeenbaan’.

’Ik ga stuk’

BIJ1-fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen schrijft op Twitter: ’Haha ik ga stuk. We stemmen zo over de motie om Amserdam tot kraakvriendelijke stad uit te roepen. Er klinkt luid gejoel van actievoerders buiten: ’kraken gaat door!’. Het is iemand ook gelukt om een banner voor het raam van de raadszaal (eerste verdieping) op te hangen’ .

De politie bevestigt het voorval. „Eerder op de avond was er bij de Stopera een aangekondigde demonstratie waar ongeveer 40 man bij aanwezig was”, zegt een woordvoerder. „Rond negen uur was de manifestatie klaar en vertrokken de demonstranten. Een groepje is teruggekomen en op het dak van een cafe geklommen waarna ze op de ramen van de raadszaal hebben geklopt. Dit heeft 2 a 3 minuten geduurd. Toen de politie terugkwam waren de actievoerders vertrokken. Er is niemand aangehouden.”