Sorry voor ’Bloody Sunday’ is niet genoeg voor de meeste Noord-Ieren

Premium Buitenland

In Kiev maakt men zich niet druk: ’Westen laat ons niet vallen’

De Russen pakken hun troepen samen aan de grens met Oekraïne, maar veel mensen in het grootste land dat geheel in Europa ligt, maken zich niet zo druk. Ze geloven niet dat president Poetin zomaar zal binnenvallen. En gebeurt het wel, dan zal het Westen ze te hulp schieten, is de overtuiging in hoofd...