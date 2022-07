Zweedse vrouw doodgestoken tijdens politiek festival op Gotland

Binnenland

Politici verbolgen over beschieten 16-jarige in Heerenveen

Het beschieten van een trekker van een 16-jarige boer door de politie leidt tot geschrokken reacties in de Tweede Kamer. Maar een debat hierover, hoe de protesten in rap tempo verharden en over hoe het kabinet denkt de geest weer terug in de fles te krijgen gaat er niet komen. Daar is geen meerderhe...