Twee nieuwe hagedissensoorten ontdekt in Peru

De nieuwe soort in de beroemde verwoeste stad heeft de naam Proctoporus optimus gekregen, naar het personage Optimus Prime uit de sciencefictionfilm Transformers, die gedeeltelijk daar werd gefilmd.

De andere hagedissensoort heet Proctoporus katerynae naar de bioloog Kateryn Pino Bolaños. Beide soorten worden als bedreigd beschouwd. Met name klimaatverandering zorgt voor problemen voor dit soort middelgrote hagedissen.

De ruïnes van Machu Picchu zijn een van de belangrijkste toeristische attracties in Zuid-Amerika en staan sinds 1983 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De stad in de Andes is in de 15e eeuw gebouwd door de Inca’s en bestaat uit zo’n tweehonderd gebouwen. Iedere dag bezoeken tot 3000 toeristen deze plek.