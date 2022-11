NPO-baas Frans Klein legt functie tijdelijk neer

Dat maakt de NPO dinsdag bekend in een statement. „Om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek, heeft Frans Klein aangegeven tijdelijk zijn functie neer te leggen in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek.” Klein was indertijd als mediadirecteur van BNNVARA nauw betrokken bij de opnames van DWDD en kreeg later een functie als directeur video bij de NPO.