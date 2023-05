Turkse kiesraad verwacht sneller uitslagen dan op 14 mei

De stembusgang verloopt zondag vooralsnog probleemloos aldus de kiesraadvoorzitter. De vicevoorzitter van de partij CHP van Kilicdaroglu, Ozgur Ozel, heeft echter volgens de media geklaagd dat in een dorp in het gebied dat erg zwaar door de aardbevingen dit jaar is getroffen, leden van de CHP zijn mishandeld bij een stembureau. Dat gebeurde volgens hem toen ze klaagden over onregelmatigheden in de betrokken provincie, Sanliurfa. In het dorp waar het conflict plaatsvond, Karaali, gingen alle stemmen in de eerste ronde merkwaardigerwijs naar één kandidaat aldus de CHP-zegsman.

Bekijk ook: Turkije naar de stembus voor tweede ronde presidentsverkiezingen