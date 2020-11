Vrije Obama toont ware aard in memoires

Volgens Obama was Biden tegen de aanval op Bin Laden: „Te riskant.” Ⓒ Getty Images

Lang hield hij zich aan de belofte om zich in de schaduw te houden om zijn opvolger niet voor de voeten te lopen, maar de laatste maanden is Barack Obama weer overal te zien. Hij moest ook wel, Biden had zijn hulp nodig bij de verkiezingen en er moet een boek verkocht worden. Een beloofd land is pas het eerste deel, maar is allesbehalve terughoudend.