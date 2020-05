NS de mist in met coronaposter

Oplettende reizigers op stations in onder andere Amsterdam en Utrecht zagen tot hun verbazing de regel ’mondkapje verplicht op het perron en in de trein’ op posters met de coronaregels staan.

Premier Rutte kwam dinsdagavond in zijn persconferentie met een andere boodschap: „Je moet het mondkapje opzetten als je instapt en pas afdoen als je terug bent op het perron.”

De NS legt uit dat het mondkapje inderdaad alleen verplicht is in de trein. „Er is dinsdag tot op het laatste moment gesproken over de regels en over wat te doen met het perron”, legt een woordvoerder van het vervoersbedrijf uit. „Er waren al stickers gedrukt en opgeplakt. Die zijn onjuist. Op het perron is 1,5 meter afstand van elkaar verplicht, het mondkapje moet wel op tijd voor het instappen op.”

De foute stickers en posters worden weggehaald en vervangen. De nieuwe regels gaan op 1 juni in. Conducteurs gaan overtreders vooral waarschuwen. Wie niet luisteren wil kan een boete krijgen van 95 euro.